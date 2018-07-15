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رغم الإجراءات الإدارية والأمنية الصارمة

إنخفاض تاريخي للجنيه السوداني مقابل الدولار

إنخفاض تاريخي للجنيه السوداني مقابل الدولار
weam.co/531848
الخرطوم- الوئام:

سجل الجنيه السوداني انخفاضاً تاريخياً جديداً مقابل الدولار الأمريكي يوم السبت، في السوق السوداء على رغم الإجراءات الإدارية والأمنية الصارمة التي وضعتها الحكومة منذ نوفمبر الماضي.

وقال تاجر في الخرطوم إن سعر الشراء للدولار بلغ 42.50 جنيهاً سودانياً بينما استقر سعر البيع عند 43 جنيهاً، مشيراً إلى أن سعر شراء الدولار المُحول إلى حسابات في الخارج بلغ 45 جنيهاً سودانياً.

وتوقع التاجر استمرار ارتفاع سعر الدولار في الفترة المقبلة، خاصةً مع اقتراب موسم الحج.

وفي أعقاب زيادة غير مسبوقة في سعر الدولار، اتخذت السلطات السودانية في نوفمبر 2017 تدابير جديدة منها السجن 10 أعوام سنوات لمن يُدان ببيع أوشراء العملة الأجنبية خارج النظام المصرفي.

وفي فبراير الماضي ارتفع الدولار إلى أعلى مستوىً له على الإطلاق في السوق السوداء، فبلغ 42 جنيهاً.

وخسر الجنيه السوداني أكثر من 100 % من قيمته منذ انفصال جنوب السودان في 2011، ما دفع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية نظراً لاستيراد البلاد معظم حاجياتها تقريباً.

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