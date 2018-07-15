لاعبات كرة القدم لا يتقاضين أجراً!

الرياض- الوئام:

كشفت دراسة أعدتها النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين “فيفبرو” أن 49% من لاعبات الساحرة المستديرة لا يتقاضين أجراً، وأن 87% ينهين مسيرتهن الرياضية قبل إتمام (25 عاماً) بسبب قلة أو انعدام العائد الاقتصادي.

وأفادت الدراسة بالتعاون مع جامعة مانشستر، وبمشاركة نحو 3300 لاعبة من 33 دولة، أن 1% من اللاعبات يتقاضين 6.498 يورو في الشهر أو أكثر.

وأضافت أن 9% يحصلن على ما بين 6.489 و1.620 يورو، بينما تتقاضى 30% ما بين 1.620 و485 يورو شهرياً، و60% ما بين يورو واحد و485 يورو شهرياً.

وأظهرت الدراسة أيضاً أن 66% من اللاعبات الدوليات غير راضيات عن المكافآت النقدية، وأن 35% من لاعبات المنتخبات لا يحصلن على مكافآة، بينما لا تتقاضى 38.5% مكافآتهن في المهلة المتفق عليها ولا إجمالي المبلغ المقرر، فين حين تؤكد 42% عدم الحصول على المال الكافي لتغطية النفقات.

وتبرز الدراسة أن شعبية كرة القدم النسائية ازدادت خلال السنوات الأخيرة، رغم وجود نسبة كبيرة من اللاعبات المستعدات للاعتزال للاتجاه إلى مهنة توفر لهن دخلاً ومكانة أكبر أو لتكوين أسرة.