التعليقات: 0

مصطلح زواج المسيار معروف

بالفيديو: الخثلان عن زواج المرأة من سائقها.. جائز ولكن غير لائق إجتماعياً

weam.co/531852
الرياض- الوئام:

قال الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور سعد الخثلان، إن زواج الرجل من خادمته أو المرأة من سائقها جائز ولا يوجد مانع على صحته، لكنه غير لائق اجتماعياً.

وأوضح أن مصطلح زواج المسيار معروف في دول الخليج، وغير معروف في الدول الأخرى، ولهذا سبّب نفوراً للناس منه، مؤكداً أنه زواج مكتمل الأركان والشروط وصحيح.

وأضاف في لقاء له على قناة “المجد” أن هناك أنواعاً من الزيجات جائزة شرعاً، لكنها غير لائقة اجتماعياً؛ حيث يتفق الزوج مع زوجته على كتمان زواجهما والتنازل عن بعض حقوقها، وهذا جائز إذا حصل فيه تراضٍ بين الطرفين، لكنه ليس الزواج المثالي والمنشود.

وبيّن أن من يقول إن هذا الزواج فيه امتهان للمرأة، نقول له إن فيه امتهاناً إن كانت المرأة لا ترضى به، حيث إن هناك بعض النساء ظروفها تجعلها تقبل هذا النوع من الزواج؛ لأنه يحقق لها المصلحة.

روابط ذات صلة

ارتفاع سعر كرتون الدجاج 15 ريالًا

ارتفاع سعر كرتون الدجاج 15 ريالًا
قائمة جديدة بــ«47» لعبة مختلفة ممنوع تداولها بالسعودية

قائمة جديدة بــ«47» لعبة مختلفة ممنوع تداولها بالسعودية
عندما يتحدث غير التربويين عن التربية !!

عندما يتحدث غير التربويين عن التربية !!
الإمارات: السعودية تواجه القرصنة بشكل حاسم.. و”بي إن” خلطت الرياضة بالسياسة

الإمارات: السعودية تواجه القرصنة بشكل حاسم.. و”بي إن” خلطت الرياضة بالسياسة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>