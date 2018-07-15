بالفيديو: الخثلان عن زواج المرأة من سائقها.. جائز ولكن غير لائق إجتماعياً

الرياض- الوئام:

قال الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور سعد الخثلان، إن زواج الرجل من خادمته أو المرأة من سائقها جائز ولا يوجد مانع على صحته، لكنه غير لائق اجتماعياً.

وأوضح أن مصطلح زواج المسيار معروف في دول الخليج، وغير معروف في الدول الأخرى، ولهذا سبّب نفوراً للناس منه، مؤكداً أنه زواج مكتمل الأركان والشروط وصحيح.

وأضاف في لقاء له على قناة “المجد” أن هناك أنواعاً من الزيجات جائزة شرعاً، لكنها غير لائقة اجتماعياً؛ حيث يتفق الزوج مع زوجته على كتمان زواجهما والتنازل عن بعض حقوقها، وهذا جائز إذا حصل فيه تراضٍ بين الطرفين، لكنه ليس الزواج المثالي والمنشود.

وبيّن أن من يقول إن هذا الزواج فيه امتهان للمرأة، نقول له إن فيه امتهاناً إن كانت المرأة لا ترضى به، حيث إن هناك بعض النساء ظروفها تجعلها تقبل هذا النوع من الزواج؛ لأنه يحقق لها المصلحة.