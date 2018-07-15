المراكز الأوربية: المتطرفون اخفقوا في إفشال زيارة عبدالرحمن السديس لسويسرا

الرياض- الوئام:

وجهت الهيئة الأوربية للمراكز الإسلامية، الشكر للدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لهيئة شئون الحرمين، على زيارته للعاصمة السويسرية جنيف والمنتهية منذ أسبوع.

وأشارت الهيئة في بيان لها أن الشيخ السديس التقى أئمة المراكز الإسلامية من دول أوربا بعدد 60 مركزا، وألقى محاضرات قيمة في نشر الوسطية مواجهة التطرف، وعن دور المسلم وتعايشه بأوروبا.

ولفتت الهيئة إلى أن الجماعات المتطرفة حاولت إفشال زيارة إمام الحرمين لأوروبا محاولين إثارة البلبلة لدى خروجه من المركز الثقافي الكبير لإظهار حالة رفض لزيارة العالم الجليل لكنهم فشلوا.

ووجهت الهيئة خطاب شكر لإمام الحرمين على سلسلة اللقاءات التي أجراها إمام الحرمين ولقاءاته مع المسلمين والأئمة ورجال الأعمال والشخصيات البارزة.

وقال مهاجري زيان رئيس الهيئة الأوربية للمراكز الإسلامية، أن الزيارة كانت حافلة وامتازت باتساع دائرة النقاش وعرض الرؤية الوسطية المعبرة عن توجه المملكة العربية السعودية لإدارتها الحالية للتواصل مع العالم ودعم التسامح.

وأضاف زيان، أن الهيئة عقدت هذه اللقاءات بالتنسيق مع رابطة العالم الاسلامى، وحضور أمام الحرمين، وحضره آلاف المسلمين.