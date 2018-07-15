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بتهم الترويج لتنظيم إرهابي

تحقيقات أمنية مع 514 من مستخدمي مواقع التواصل بتركيا

تحقيقات أمنية مع 514 من مستخدمي مواقع التواصل بتركيا
weam.co/531860
اسطنبول- الوئام:

كشفت وزارة الداخلية في تركيا أنها فحصت 514 حسابًا لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خلال أسبوع، وفتح تحقيقات معهم.

وقالت وزارة الداخلية التركية إنها اتخذت إجراءات تجاه 514 مستخدمًا لمواقع التواصل الاجتماعي في الفترة بين 2-9 يوليو الجاري.

وأشارت الوزارة إلى أن التهم الموجهة لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي هي: الترويج لتنظيم إرهابي، الإعلان عمدًا عن علاقته بتنظيمات إرهابية، ونشر الحقد والكراهية والعداوة بين المواطنين، وإهانة رموز الدولة، ونشر خطابات الكراهية بقصد الإضرار بأمن الأرواح في المجتمع ووحدة الدولة”.

وتخضع وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا لمراقبة شديدة، منذ فرض حالة الطوارئ في البلاد قبل عامين، وسجن بموجبها عدد من النشطاء السياسيين في البلاد.

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