إدارة الاتحاد تحفظ حقوق النادي التجارية بإدارة قانونية

جدة- الوئام - محمد بن نافع :

واصلت إدارة نادي الاتحاد جهودها الكبيرة في الحفاظ على العلامة التجارية للنادي ضد بعض الجهات التي تنتهك حقوق النادي ولاعبيه.

جاء ذلك من خلال بيان رسمي أصدرته الإدارة الاتحادية حذرت خلاله من استغلال اسم النادي أو شعاره أو لاعبيه دون إذن أو تصريح وأكدت أيضاً أنها ستقوم بحماية كافة حقوق النادي التجارية وإحترامها وتقديرها لكافة الشركات الراعية للنادي .

كما قامت أيضاً بتشكيل إدارة قانونية بالنادي والتي ستتولى رصد كافة التجاوزات القانونية واستغلال الحقوق التجارية للكيان أو الإساءات التي توجه للكيان أو لاعبيه أو أحد منسوبيه أو للجماهير الاتحادية في كافة الوسائل الإعلامية أو وسائل التواصل الإجتماعي أو الصحف الإلكترونية.

الجدير ذكره أن ادارة نادي الاتحاد برئاسة نواف المقيرن أوجدت الكثير من الترتيبات والتنظيمات الإدارية المهمة التي من شأنها الحفاظ على مكتسبات النادي وحقوقه.