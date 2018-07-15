تفاصيل الوظائف الشاغرة بخدمات الملاحة الجوية

الرياض- الوئام:

طرحت خدمات الملاحة الجوية السعودية “سانس” 18وظيفة فنية شاغرة في مختلف مناطق المملكة، بهدف استقطاب الكوادر الوطنية من ذوي المؤهلات العلمية التي تتناسب مع طبيعة الوظائف.

وأوضحت “سانس” أن الوظائف الشاغرة هي “فني أجهزة المساعدات الملاحية” في كل من شرورة وأبها ووادي الدواسر ورفحاء وعرعر وتبوك، و “فني أجهزة اتصالات” في كل من بيشة وتبوك والاحساء وحفر الباطن والوجه والقيصومة وحائل، ووظيفة “فني أنظمة الاستطلاع الملاحي” في كل من طريف وحائل والقيصومة والرياض.

ودعت “سانس” الراغبين في الاستفسار والتقديم على الوظائف زيارة بوابة التوظيف على الرابط التالي : ‏https://careers.sans.com.sa.