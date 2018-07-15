النيابة العامة: الحدود الشمالية أقل المناطق في القضايا الواردة

عرعر - الوئام - طارق قمقوم:

أعلنت النيابة العامة في المملكة عن الإحصائية الخاصة بشهر شوال الماضي، حيث بلغ عدد القضايا الواردة لقروع ودوائر النيابة العامة خلال شهر شوال 13353 وبلغ عدد القضايا المنجزة خلاله 11600 فيما بلغ عدد القضايا المحالة للمحاكم برفع الدعوى العامة 6964 .

فيما بلغت الإجراءات التي قام بها أعضاء النيابة العامة بـ 328633 وبلغ عدد الأعضاء في فروع ودوائر النيابة العامة 2070 عضواً .

لتسجل بذلك منطقة الحدود الشمالية أقل مناطق المملكة في القضايا الواردة للنيابة العامة بحسب المناطق بنسبة 2٪ تلتها منطقة تبوك بـ 3.1٪ ثم الجوف بـ 3.4٪ فيما سجلت منطقة الرياض أعلى النسب المئوية في القضايا الواردة للنيابة بنسبة 33.2٪ ثم منطقة مكة المكرمة بنسبة 23.3٪