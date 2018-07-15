التعليقات: 0

استشهاد رجلي أمن

شرطة نجران تكشف تفاصيل حادثة منفذ الوديعة

شرطة نجران تكشف تفاصيل حادثة منفذ الوديعة
weam.co/531875
نجران- الوئام:

كشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله عشوي، عن تفاصيل استشهاد رجلي أمن ليلة البارحة في منفذ الوديعة وشرورة.

وأوضح أنه في تمام الساعة ٨:٤٠ من مساء يوم أمس السبت الموافق ١٤٣٩/١١/١ تلقى مخفر شرطة الوديعة بمحافظة شرورة بلاغاً عن إطلاق نار داخل المنفذ، وعلى الفور تم مباشرة البلاغ.

وتبين أن إطلاق النار من قبل مواطن سعودي يعمل لدى إحدى القطاعات العسكرية المشتركة في المنفذ (جوازات) ويبلغ من العمر ٣٤ عاماً مستخدماً سلاحة الرسمي، وقد قام بإطلاق النار تجاه اثنين من زملائه بالمنفذ بسبب خلاف يخص غيابة عن العمل كما اتضح من التحقيقات الأولية.

روابط ذات صلة

طقس شديد الحرارة بشرق ووسط المملكة

طقس شديد الحرارة بشرق ووسط المملكة
الأسباب خفية.. مروج مخدرات يقتل سيدة وإبنها في نجران

الأسباب خفية.. مروج مخدرات يقتل سيدة وإبنها في نجران
حالة الطقس: هطول أمطار بمرتفعات جازان وعسير

حالة الطقس: هطول أمطار بمرتفعات جازان وعسير
إغلاق «11» محلاً ورصد «94» مخالفة في نجران

إغلاق «11» محلاً ورصد «94» مخالفة في نجران

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>