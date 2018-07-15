شرطة نجران تكشف تفاصيل حادثة منفذ الوديعة

نجران- الوئام:

كشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله عشوي، عن تفاصيل استشهاد رجلي أمن ليلة البارحة في منفذ الوديعة وشرورة.

وأوضح أنه في تمام الساعة ٨:٤٠ من مساء يوم أمس السبت الموافق ١٤٣٩/١١/١ تلقى مخفر شرطة الوديعة بمحافظة شرورة بلاغاً عن إطلاق نار داخل المنفذ، وعلى الفور تم مباشرة البلاغ.

وتبين أن إطلاق النار من قبل مواطن سعودي يعمل لدى إحدى القطاعات العسكرية المشتركة في المنفذ (جوازات) ويبلغ من العمر ٣٤ عاماً مستخدماً سلاحة الرسمي، وقد قام بإطلاق النار تجاه اثنين من زملائه بالمنفذ بسبب خلاف يخص غيابة عن العمل كما اتضح من التحقيقات الأولية.