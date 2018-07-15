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في العقد الثاني

ضبط مواطنين اثنين ارتكبا جرائم سرقة تحت تهديد السلاح بالرياض

ضبط مواطنين اثنين ارتكبا جرائم سرقة تحت تهديد السلاح بالرياض
weam.co/531884
الرياض - الوئام:

تمكنت شرطة الرياض من ضبط مواطنين اثنين، اليوم الأحد، بعد ارتكابهما عددا من حوادث السرقة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن “المتابعة الأمنية لجرائم السرقة والسلب التي باشرها رجال الأمن ، وتعقب المتورطين فيها ، أسفرت عن القبض على (مواطنين – في العقد الثاني من العمر) بعد توفر الدلائل على ضلوعهم بارتكاب عددٍ من حوادث سرقة العاملين في الصيدليات والمحلات التجارية، في عدة أحياء شرق العاصمة الرياض، تحت التهديد بالسلاح”.

وأضاف: “بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما أقرّا بما نسب إليهما، وجرى إيقافهما ، وإشعار النيابة العامة”.

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