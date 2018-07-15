الجيش اليمني يقطع خطوط الإمداد ‏عن مليشيا الحوثي في حرض

أعلن الجيش الوطني اليمني إحرازه تقدمًا ميدانيًا جديدًا في في محافظة حجة شمال غرب اليمن.
وقال مصدر عسكري يمني، إن الجيش فرض سيطرته عقب معارك ضد المليشيا الانقلابية على جبال الفج والشبكة والكسارة شرق مدينة حرض.
وأضاف المصدر في تصريح للموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية، أن قوات الجيش تمكنت من قطع خطوط إمداد المليشيا الحوثية الإنقلابية بين محافظتي صعده وحجة بسيطرتها على السلسلة الجبلية.
وأوضح قائد لواء القوات الخاصة اليمني، العميد محمد الحجوري في تصريح صحافي، أن السلسلة الجبلية المحررة تمثل شريان مهم للمليشيا الانقلابية يمتد بين حجة وصعده.
وأشار العميد الحجوري إلى أن إعلان تحرير مدينة حرض يعد مسألة وقت.