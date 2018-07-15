التعليقات: 0

تقدم ميداني جديد

الجيش اليمني يقطع خطوط الإمداد ‏عن مليشيا الحوثي في حرض

الجيش اليمني يقطع خطوط الإمداد ‏عن مليشيا الحوثي في حرض
weam.co/531885
واس - الوئام:

أعلن الجيش الوطني اليمني إحرازه تقدمًا ميدانيًا جديدًا ‏في في محافظة حجة شمال غرب اليمن.‏

وقال مصدر عسكري يمني، إن الجيش فرض ‏سيطرته عقب معارك ضد المليشيا الانقلابية على جبال ‏الفج ‏والشبكة والكسارة شرق مدينة حرض.‏

وأضاف المصدر في تصريح للموقع الإلكتروني ‏لوزارة الدفاع اليمنية، أن قوات الجيش تمكنت من ‏قطع خطوط إمداد المليشيا ‏الحوثية الإنقلابية بين ‏محافظتي صعده وحجة ‏بسيطرتها على السلسلة ‏الجبلية.‏

وأوضح قائد لواء القوات الخاصة اليمني، العميد ‏محمد الحجوري ‏في تصريح صحافي، أن السلسلة ‏الجبلية المحررة تمثل شريان مهم ‏للمليشيا ‏الانقلابية يمتد بين حجة وصعده.‏

وأشار العميد الحجوري إلى أن إعلان ‏تحرير مدينة حرض ‏يعد مسألة وقت.‏

روابط ذات صلة

زلزال بقوة 6.2 درجة يقع قبالة اليمن

زلزال بقوة 6.2 درجة يقع قبالة اليمن
الكويت: الأوضاع الأمنية مستقرة.. وإجراءات الحدود احترازية

الكويت: الأوضاع الأمنية مستقرة.. وإجراءات الحدود احترازية
اليمن: إحباط تفجير مقر أمني بمدينة تعز

اليمن: إحباط تفجير مقر أمني بمدينة تعز
الجيش اليمني يقترب من مركز باقم في صعدة

الجيش اليمني يقترب من مركز باقم في صعدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>