الجيش اليمني يقطع خطوط الإمداد ‏عن مليشيا الحوثي في حرض

واس - الوئام:

أعلن الجيش الوطني اليمني إحرازه تقدمًا ميدانيًا جديدًا ‏في في محافظة حجة شمال غرب اليمن.‏

وقال مصدر عسكري يمني، إن الجيش فرض ‏سيطرته عقب معارك ضد المليشيا الانقلابية على جبال ‏الفج ‏والشبكة والكسارة شرق مدينة حرض.‏

وأضاف المصدر في تصريح للموقع الإلكتروني ‏لوزارة الدفاع اليمنية، أن قوات الجيش تمكنت من ‏قطع خطوط إمداد المليشيا ‏الحوثية الإنقلابية بين ‏محافظتي صعده وحجة ‏بسيطرتها على السلسلة ‏الجبلية.‏

وأوضح قائد لواء القوات الخاصة اليمني، العميد ‏محمد الحجوري ‏في تصريح صحافي، أن السلسلة ‏الجبلية المحررة تمثل شريان مهم ‏للمليشيا ‏الانقلابية يمتد بين حجة وصعده.‏

وأشار العميد الحجوري إلى أن إعلان ‏تحرير مدينة حرض ‏يعد مسألة وقت.‏