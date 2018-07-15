إزالة أكثر من 688 ألف لوحة وملصق دعائي مخالف في الرياض

الرياض - الوئام:

أزالت أمانة منطقة الرياض 688051 لوحة وملصقًا دعائيًا مخالفًا خلال النصف الأول من العام الميلادي الجاري، وُضِعت على الطرقات والأعمدة والأرصفة بطريقة غير نظامية, وذلك في إطار سعيها لتحسين المشهد الحضري بمدينة الرياض.

وأشارت الأمانة إلى أن اللوحات والملصقات الدعائية تمثل أحد عوامل التلوث البصري في مدينة الرياض، مؤكدة بأن إزالتها تعد من أولويات برنامج تحسين المشهد الحضري في العاصمة، ما جعلها تكثف جهودها الميدانية للقضاء على تلك الظاهرة غير الحضارية.

وشاركت جميع البلديات الفرعية بمدينة الرياض في أعمال الرصد والإزالة، فيما لا تزال الأعمال في هذا الاتجاه متواصلة إلى حين تنظيف كامل المدينة من اللوحات والملصقات الدعائية المشوهة للمظهر العام.

وأكدت الأمانة أن اللوائح والأنظمة توجب العقوبة على من يمارس وضع اللوحات والملصقات الدعائية المشوهة للمظهر العام، مشددة على أنها ستطبق العقوبات على جميع المخالفين إنفاذا للتعليمات وحماية للعاصمة من التشوهات البصرية وحرصا على سلامة السكان وراحتهم.