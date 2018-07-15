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على خلفية انسحابها

ترامب يحرض ماي على “مقاضاة” الاتحاد الأوروبي

ترامب يحرض ماي على “مقاضاة” الاتحاد الأوروبي
weam.co/531892
وكالات - الوئام:

ذكرت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب نصحها بمقاضاة الاتحاد الاوروبي، بدلا من التفاوض معه بشأن شروط انسحاب بريطانيا من التكتل.

وقالت ماي لبرنامج “آندرو مار شو” من هيئة الاذاعة البريطانية “بي.بي.سي”، عندما تم سؤالها بشأن نصيحة ترامب “لقد أبلغني أنني يتعين أن أقاضي الاتحاد الاوروبي. لا الدخول في مفاوضات”.

لكنها أضافت أن ترامب كان قد أبلغها أيضا خلال مؤتمر صحفي مشترك أمس الأول الجمعة “لا تبتعدي عن المفاوضات”.

ولم يتضح أي نوع من الدعاوى القضائية، التي يؤيدها ترامب أو ما إذا كانت إحدى تلك الدعاوى ستكون ممكنة قانونيا.

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