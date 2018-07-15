الملحق الثقافي ببريطانيا يبدأ لقاءاته بالطلبة المبتعثين

لندن - الوئام - عايض آل ركبان:

يبدأ الملحق الثقافي بسفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة الدكتور عبدالعزيز بن علي المقوشي برنامج لقاءات الطلبة المبتعثين ومرافقيهم وزيارات الجامعات والجهات المرتبطة بها أكاديميا وبحثيا وثقافيا في المملكة المتحدة.

أكد ذلك الملحق الثقافي الدكتور عبدالعزيز المقوشي مشيرا الى البرنامج سينطلق في محطته الأولى من مدينة بلفاست عاصمة أيرلندا الشمالية؛ حيث سيلتقي بالطلبة المبتعثين ومرافقيهم في الواحدة ظهر الثلاثاء المقبل، كما سيشمل برنامج الزيارة لقاء عدد من القيادات الأكاديمية في الجامعات ومراكز البحث العلمي ومعاهد اللغة في المدينة.

وأضاف الملحق الثقافي في بريطانيا أنه تم الإعداد للبرنامج لأن يغطي كافة المدن والأقاليم البريطانية، بالتنسيق مع أندية الطلبة السعوديين في المملكة المتحدة والذي ستشهد بلفاست عاصمة أيرلندا الشمالية انطلاقته؛ مؤكدا أنه روعي في الإعداد للبرنامج التركيز على محورين رئيسيين وهما الوقوف على أوضاع الطلبة، والعمل معهم على استثمار فرصة الابتعاث، بما يتوافق مع الاحتياجات الجديدة للمملكة العربية السعودية المحددة في رؤية المملكة 2030.

ويركز المحور الثاني في البرنامج، وفقا لما ذكره الدكتور المقوشي، على استثمار الزيارات واللقاءات في تنمية وتطوير العلاقات الثقافية والأكاديمية مع الجامعات والجهات المرتبطة بها أكاديميا وبحثيا وثقافيا؛ وشرح توجهات واحتياجات المملكة من البرامج الأكاديمية والبحثية والثقافية المتوافقة مع الرؤية 2030 كإطار عام يحدد أشكال التعاون المستقبلي مع الجامعات والمراكز البحثية لتعظيم الإستفادة من برامج الإبتعاث خلال المرحلة المقبلة.

كما يتضمن إشراك الطلبة المتميزين أكاديميا وبحثيا وثقافيا في جميع الخطط والبرامج التي تشرف عليها الملحقية الثقافية مباشرة في كل ما يتعلق بذلك، للاستفادة من خبراتهم وعلاقاتهم وحضورهم الأكاديمي والبحثي والثقافي في أماكن تواجدهم.