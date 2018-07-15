“الزكاة والدخل” و”غرفة الرياض” تطلقان برنامجا لـ ألف شاب وشابة

الرياض - الوئام:

أطلقت غرفة الرياض ممثلة في لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بالشراكة مع الهيئة العامة للزكاة والدخل، صباح اليوم الأحد 15 يوليو 2018، البرنامج التدريبي “محاسبة الزكاة والضرائب” ، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل المهندس منصور بن عبدالله الشثري، ومدير عام رأس المال البشري بالهيئة العامة للزكاة والدخل الأستاذ محمد الحربي، والأمين العام للغرفة الأستاذ أحمد السويلم.

وأوضح الشثري في كلمة الافتتاح أن البرنامج الذي أقيم بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض يعد جزءاً من المبادرة التي تتبناها غرفة الرياض لمواكبة توجهات وقرارات الدولة بشأن توسيع نطاق التوطين في قطاعات عديدة في سوق العمل، من خلال تدريب وتأهيل الشباب والشابات لتولي الوظائف المتاحة، انطلاقاً من المسؤولية الوطنية للقطاع الخاص في المساهمة في تنمية الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها لسوق العمل.

وقال إن البرنامج الذي ينفذه مركز التدريب بالغرفة بالتعاون مع قطاع التدريب بالهيئة، يأتي ضمن مبادرة الغرفة التدريبية في العديد من التخصصات، تأكيداً لدورها في تنفيذ خطط الدولة لتعزيز فرص الشباب في التوظيف، والتفاعل البناء مع أهداف البناء الوطني والتنموي وفقاً لرؤية المملكة 2030.

وحث الشثري الشباب الملتحقين بالبرنامج للاجتهاد في إتقان مهارات محاسبة الزكاة والضرائب، وقال إنها توفر وظائف مهمة أمام الشباب والفتيات في سوق العمل اليوم، وعبر عن شكره لمعالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي، لتبنيه ودعمه لتنظيم البرنامج، كما شكر الأستاذ محمد الحربي المدير العام لإدارة رأس المال البشري، وكذلك الأستاذة لولوة الصغير مديرة إدارة التدريب والتطوير بالهيئة لتعاونها مع الزملاء بمركز التدريب بالغرفة لإعداد وتنفيذ البرنامج.

ومن جهته أكد الأستاذ محمد الحربي أهمية الشراكة والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في تطوير الموارد البشرية الوطنية في مختلف التخصصات، وخصوصاً في ظل التغير الإيجابي ورفع مستويات الأداء للقوى البشرية والتي أحدثتها رؤية المملكة 2030 التي ترتكز في الأساس على الإنسان ودوره في رفع الناتج الوطني، وحث المشاركين في البرنامج على الاجتهاد في اجتيازه.