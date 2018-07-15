السودان يطالب اليوناميد بالالتزام باستراتيجية الخروج من دارفور

واس - الوئام:

شددت الحكومة السودانية على ضرورة التزام البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، في دارفور “يوناميد” بالمواقيت والكيفية التي تم الاتفاق عليها مع مجلس الأمن لمغادرة الإقليم.

وأكد وكيل وزارة الخارجية السودانية عبد الغني النعيم في تصريح اليوم، مواصلة التعاون مع بعثة حفظ السلام وتسهيل مهامها في الخروج، ليتم التركيز في الفترة القادمة على الإنعاش والإعمار والتنمية كونها مستقبل الحل الجذري للقضايا في دارفور.

واعتمد مجلس الأمن الدولي الجمعة بالإجماع القرار رقم 2429 الذي قدمت مشروعه بريطانيا لتمديد مهام (يوناميد) لعام، كما وافق على قرار بتقليص حاد لقوة حفظ السلام المشتركة إلى النصف، وذلك ردا على تراجع القتال وتحسن الوضع الأمني.