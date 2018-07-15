نجاح عملية جراحية معقدة لاستئصال ورم لـ”سوري” مصاب بسمنة مفرطة

مكة المكرمة - حجب العصيمي - الوئام:

نجح فريق طبي تكاملي بمركز الجراحات التخصصية وقسم التخدير بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة بإجراء عملية لمريض سوري في العقد السابع من العمر كان يعاني من ورم منتشر من القولون الى الكبد وكذلك من سمنة مرضية مفرطة.

وبيّن مدير مركز الجراحات التخصصية الدكتور عبدالعزيز الزهراني بأن الورم قد انتشر في جزء كبير من الفص الأيمن من الكبد بما يعادل (ثلثي حجم الكبد) وصاحب العملية الجراحية صعوبة تكمن في تقدم سن المريض السبعيني إضافةً الى كونه مريض سمنة مرضية مفرطة حيث بلغ وزنه حوالي 160 كيلو جراما ووزن الكتلة BMI حوالي 60، الأمر الذي جعل من الإجراء الجراحي تحديا كبيرا للجراحة والتخدير.

وأضاف بأنه تقرر إجراء العملية الجراحية بعد دراسة الحالة بشكل مفصل والاطلاع نتائج الفحوصات وتم استئصال كامل الورم خلال وقت قصير جدا ولله الحمد وذلك لتلافي المضاعفات المحتملة في مثل هذه الحالات وذلك باستخدام تقنية التدبيس الثلاثي المدرج تحت الاستدلال بالأشعة التلفزيونية أثناء الإجراء الجراحي مما اختصر العملية والتي تستغرق عادة من ساعات إلى دقائق معدودة. وقد تماثل المريض للشفاء وهو في مرحلة التعافي والسماح له بالخروج قريباً.

واختتم الدكتور الزهراني بأن إجراء هذا النوع من العمليات عالية الخطورة وحجم الإمكانيات الهائلة المتوفرة بالمدينة الطبية يعكس النجاح ووفرة الخيارات عندما يواجه الطبيب الجراح سيناريوهات صعبة وعالية المخاطر والتي تعطيه خيارات افضل لتحييد مكامن الخطورة أثناء الإجراء الجراحي ، كما يعكس القدره الكبيره والمهارة العالية لفريق التخدير الذي قام بتخدير الحاله والذي كان له دور كبير في إنهاء الإجراء الجراحي الصعب والمعقد بسلام وكفاءه ولله الحمد.