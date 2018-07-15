البلديات تطلق منصة موحدة لعرض الفرص الاستثمارية

الرياض - الوئام:

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن قرب إطلاق منصة موحدة للفرص الاستثمارية على مستوى القطاع البلدي تُمكن من استعراض الفرص الاستثمارية المطروحة من قبل الامانات والبلديات والاطلاع على جميع بنود كراسات الشروط والمواصفات مع امكانية السداد وشراء الكراسات الكترونيا, مما يسهم في توسيع قاعدة المتنافسين على الفرص الاستثمارية لدى البلديات وتعزيز النزاهة والشفافية.

وستُمكن المنصة الراغبين في الاستثمار في الفرص الاستثمارية التي يتم طرحها من قبل البلديات بمختلف انواعها الاطلاع على معلومات الفرص وإحداثيات الموقع، مع إمكانية فرز الفرص حسب البلدية ( الموقع الجغرافي) او نوع النشاط المطلوب والاطلاع على جميع بنود كراسات الشروط والمواصفات ومن ثم شرائها الكترونياً بعد سداد قيمة الشراء عن طريق نظام سداد، ويأتي ذلك تماشياً مع توجه القطاع البلدي للاستفادة من التقنية في رفع كفاءة ادارة البلديات لأصولها، كما تعمل الوزارة على أن تتكامل المنصة مع نظام الاستثمار المركزي ليتم أتمتة جميع مراحل الاستثمار مع البلديات من بداية طرح الفرص حتى ادارة العقود.