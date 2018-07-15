شاهد قاعات التدريب تكتظ بالمعلمين في الطائف

الطائف - عبدالله العازمي - الوئام:

سجل المعلمين والمعلمات بالطائف مع أول أيام لانطلاق البرنامج التدريبي الصيفي حضوراً لافتا ومتميزا في البرامج التدريبية التي بدأت فعالياتها اليوم الأحد، واكتظت القاعات التدريبية بالمتدربين والمتدربات من شاغلي الوظائف التعليمية الذين التحقوا بالبرامج التدريبية من داخل الطائف ومن الإدارات التعليمية الأخرى ، وسط متابعة ميدانية من المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي ومساعديه للشئون التعليمية للبنين والبنات.

ووقف اللهيبي على انطلاقة البرامج التدريبية الصيفية والتقى بالمتدربين والمدربين في مواقع التدريب المحددة بمركز التدريب وقاعات النشاط والإرشاد والموهوبين ونادي حي عمار بن ياسر وهوازن ، واستمع إلى مرئياتهم وملاحظاتهم ، وثمن اللهيبي للمتدربين حرصهم الشديد على الحضور للبرامج التدريبية والتفاعل الأمثل معها.

وأكد أن ما شاهده من إقبال كبير وحضور متميز للمتدربين يؤكد بما لا يدع مجالا للشك حرص المعلمين ورغبتهم الكبيرة في التطوير المهني والاستفادة من تلك البرامج مما سيكون له الأثر الفاعل على الطلاب والطالبات داخل الفصول الدراسية ، وأكد اللهيبي إلى أن الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف سخرت كافة إمكانياتها لخدمة المتدربين والمتدربات وتوفير المناخ التدريبي الملائم والعمل على إنجاح أهداف المشروع الوزاري متمنياً للمتدربين والمتدربات الفائدة والتوفيق.

يذكر أن عدد المتدربين والمتدربات بالطائف المسجلين في البرامج التدريبية بلغ 5705 متدرب ومتدربة فيما يبلغ عدد القاعات التدريبية للبنين 15 قاعة موزعة على مركز التدريب التربوي وقاعات التدريب بالنشاط الطلابي والإرشاد الطلابي والموهوبين ومركز حي عمار بن ياسر ومركز حي هوازن ، فيما حددت لدى البنات 29 قاعة تدريبية في كل من مركز الطائف العلمي ومركز التدريب ومكتب التعليم بشرق الطائف ومكتب التعليم بالجنوب ومكتب التعليم بميسان.