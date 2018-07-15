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عند مستوى 8405.09 نقطة

البورصة السعودية.. مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا

البورصة السعودية.. مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا
البورصة السعودية
weam.co/531917
واس - الوئام:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 42.68 نقطة ليقفل عند مستوى 8405.09 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.6 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 109 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 82 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 100 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 65 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الصادرات, والعقارية, والمملكة, وأنابيب السعودية, والأبحاث والتسويق الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات عناية, وسيسكو, وسايكو, ومبكو, واللجين فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 2.41% .
فيما كانت أسهم شركات الإنماء, ودار الأركان، والجزيرة, وسابك, والمصافي هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, والإنماء, ودار الأركان, والجزيرة، والمصافي هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 3.91 نقطة ليقفل عند مستوى 2850.03 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 400 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 31 ألف سهم تقاسمتها 146 صفقة.

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