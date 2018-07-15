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لإنشاء مدارس أهلية

“التعليم” تعلن عن طرح أراضٍ تابعة لها للتأجير طويل المدى

“التعليم” تعلن عن طرح أراضٍ تابعة لها للتأجير طويل المدى
weam.co/531918
الرياض - الوئام:

أعلنت وزارة التعليم عن طرحها للمجموعة الخامسة من أراضي المرافق التعليمية للإيجار طويل المدى، لإنشاء وتشغيل مدارس أهلية، وذلك عبر شركة “تطوير” للمباني.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الأراضي تكون بمناطق (الريـاض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الدمام ، الأحساء، محايل عسير، بقيق، جازان، صبيا، الباحة، حائل، الزلفي، بريدة، عنيزة ، الرس).

وبينت الوزارة أنه على على الشركات الراغبة في التقديم للتأهيل إرسال ملف تعريف تفصيلي بالشركة على البريد الإلكتروني التالي: MPQ@tbc.sa

وشددت على أن “آخر موعد لاستقبال ملفات المتقدمين للفرص الاستثمارية سيكون يوم الثلاثاء 1 مايو 2018”. مشيرة إلى أن البيانات والمستندات المطلوبة من المستثمرين هي:

• أن يكون المستثمر / المطور العقاري لديه ما يثبت خبرته في مجال المباني التعليمية.
• بيان بالمشاريع التعليمية التي تم الانتهاء منها والمشاريع القائمة حالياً وقيمة العقود.
• تقديم جدول يوضح باختصار المشاريع المختلفة الاخرى التي تمتلكها الشركة أو لها حصة في الملكية مع تحديد حجم المشاريع وطبيعتها وموقعها وتاريخ التنفيذ.
• خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال التطوير العقاري.
• إرفاق المستندات النظامية مع الملف التعريفي التفصيلي للشركة.

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