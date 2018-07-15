وزير الحج والعمرة يدشن مركز المتابعة الميدانية وقياس مؤشرات الأداء #طريق_مكة

واس - الوئام:

دشن وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن, مركز المتابعة الميدانية وقياس مؤشرات الأداء بالمؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية, خلاله زيارته التفقدية التي قام بها اليوم للمؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية واجتماعه الذي عقده مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس المطوف عباس بن عبدالغني قطان، ونائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف محمد بن حسن معاجيني, وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الأقسام، وذلك بقاعة اجتماعات كبار الزوار ببرج مطوفي العرب, بحي أم الجود.

وثمن رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف عباس بن عبدالغني قطان الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – من أجل راحة وسلامة ضيوف الرحمن, منوهاً بتوجيهات معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن التي من شأنها الارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف بيت الله الحرام، مشيراً إلى أن المؤسسة تقدم خدماتها في هذا العام لنحو 380 ألف حاج عربي يفدون من 19 دولة عربية من خلال 138 مكتب خدمة ميدانية التي بدأت في أعمالها الميدانية الفعلية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف أن مركز المتابعة الميدانية وقياس مؤشرات الأداء يتعلق بمتابعة مراحل وصول واستقبال وإسكان الحجاج وتنقلاتهم بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، لافتاً الانتباه إلى أن الهدف من إنشاء المركز يأتي للارتقاء بالخدمة المقدمة لضيوف الرحمن في أسرع وقت وبأعلى جودة، مضيفاً أن فريق مركز المتابعة الميدانية وقياس مؤشرات الأداء يضم نحو 60 موظفاً من الكوادر الوطنية.

وأبان المهندس قطان أن المؤسسة أنهت استعداداتها منذ وقت مبكر للاستقبال من خلال مكاتبها الميدانية التي يبلغ عددها 138 مكتباً ، لافتاً الانتباه إلى أنه بداية الدوام الفعلي بها من غرة ذي القعدة، موضحاً أنه جرى البدء في رفع المساحات التي خصصتها وزارة الحج والعمرة للحجاج الذين تتشرف المؤسسة بخدمتهم والعمل على توزيعها على المكاتب الميدانية، مضيفاً أنه جرى اعتماد 9 مقاولين لبناء المخيمات للحجاج العرب بمشعر عرفات وفق معايير واشتراطات معينة.

بدوره, أوضح وزير الحج والعمرة أنه جرى استعراض خدمات المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية لموسم حج هذا العام 1439هـ ، مثمناً الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله -لمنظومة خدمات الحج والعمرة من أجل راحة وسلامة ضيوف الرحمن.

وأضاف أن الموسسة اعتمدت بشكل كبير على استخدام التقنيات الحديثة لتسخيرها لخدمة ضيوف الرحمن.

وفِي ختام زيارته, تسّلم شهادة الأيزو 1001 الممنوحة للمؤسسة في التميز بخدمة العملاء.