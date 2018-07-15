شاهد .. رجال حرس الحدود يحبطون محاولات لتهريب أكثر من نصف طن من مادة الحشيش المخدر

الوئام-الرياض

أوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود أنه في إطار تنفيذ مهام رجال حرس الحدود للتصدي لمحاولات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية، فقد تم بتوفيق الله، خلال الفترة من 1 / 10 / 1439هـ وحتى 29 /10/ 1439هـ، إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه (646) ستمائة وستة وأربعين كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم (40) أربعين شخصاً، بينهم (23) ثلاثة وعشرين -أثيوبيين- و (2) اثنين من الجنسية الصومالية و(9) يمنيين و(4) سعوديين و(2) اثنين مجهولي الهوية، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة.

وأفاد أنه تم إحالة المتهمين والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية .

وأكد المتحدث الرسمي أن رجال حرس الحدود لن يتهاونوا في تنفيذ مهامهم للتصدي لكل من يحاول المساس بأمن الحدود أو تجاوزها بطريقة غير مشروعة، والتعامل معهم بحزم وقوه للقبض عليهم وتنفيذ الأنظمة بحقهم .