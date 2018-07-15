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وفقاً للشروط والنماذج المطلوبة

وزير التعليم يوجه بالإطلاع على خطة الابتعاث والإيفاد لشاغلي الوظائف غير التعليمية والترشيح عليها

وزير التعليم يوجه بالإطلاع على خطة الابتعاث والإيفاد لشاغلي الوظائف غير التعليمية والترشيح عليها
weam.co/531960
الوئام-الرياض-عبد الله العازمي
وجه  وزير التعليم ،الدكتور، أحمد بن محمد العيسى، جميع قطاعات الوزارة وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات بالإطلاع على خطة الابتعاث والإيفاد لشاغلي الوظائف غير التعليمية والترشيح عليها وفقاً للشروط والنماذج المطلوبة خلال ما تبقى من العام المالي الحالي .
ويأتي ذلك إنطلاقاً من توجه الوزارة نحو رفع مستوى النمو المهني لجميع منسوبيها .. وتحقيقاً لمبدأ العدالة والمساواة بين المرشحين، على أن يقتصر الترشيح حسب الرغبة والاحتياج على مقعد لكل إدارة تعليم أو إدارة عامة بجهاز الوزارة ، وفي حالة تعدد المرشحين لدى الجهة، يتم إجراء المفاضلة بينهم حسب المعايير ، ومن ثم ترفع أسماء المرشحين للإدارة العامة للموارد البشرية بجهاز الوزارة لاستكمال الإجراءات .

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