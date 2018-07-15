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بعد تلفيق تصريحات لها

ألمانيا تفضح الإعلام القطري .. ما ادعوه على لسان وزيرة الدفاع لم تقله

ألمانيا تفضح الإعلام القطري .. ما ادعوه على لسان وزيرة الدفاع لم تقله
weam.co/531963
الوئام-متابعات

فضحت وزارة الدفاع الألمانية مزاعم الإعلام القطري وأكاذيبه التي لفقها على لسان وزيرة الدفاع الألمانية، أورسولا فون دير

ونفت وزارة الدفاع الألمانية  ما تم ذكره في الصحافة  القطرية عن تصريحات لوزيرة الدفاع أورسولا فون دير لاين على هامش قمة الناتو في  بروكسل.

وكانت الصحافة القطرية قد ادعت أن وزيرة الدفاع الألمانية، أورسولا فون دير لاين،أشادت  بانخراط قطر التام في جهود التحالف الدولي لمواجهة التنظيمات المتطرفة.

وزعمت صحيفة “الشرق” القطرية  أن دير لاين،قالت  في تصريحات  ، على هامش مشاركتها في اجتماعات الناتو، إن قطر تعرضت لمؤامرة من بعض جيرانها بهدف النيل من أمنها وأمن مواطنيها وهذا ما كذبته الوزارة الألمانية شكلا وتفصيلا.

و أن قطر عضو مهم مشارك في حلف الناتو، وتعرضت لأزمة نعلم تفاصيلها وأسبابها والهدف منها، كما يعلمها أغلب القادة المشاركين في قمة الناتو الحالية بصفتهم وسطاء متداخلين في الأزمة.

 

 

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