التعليقات: 0

تعرف عليه

احذر .. خطر يحمله مفتاح سيارتك الإلكتروني .. وإليك الطريقة لتجنب الضرر

احذر .. خطر يحمله مفتاح سيارتك الإلكتروني .. وإليك الطريقة لتجنب الضرر
weam.co/531967
الوئام-متابعات

تتيح مفاتيح فتح وتشغيل السيارات عن بعد وفق تقنية “فوب” رفاهية عالية للمستخدمين ولكنها وبحسب أخصائيين قد لا تخلو من مخاطر.

وبحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية ، عن خبير رقمي فإن الإشارات التي تنبعث من المفاتيح تساعد اللصوص على السرقة. فبمجرد استخدامها يستطيع اللصوص التقاط الإشارات الكهربائية المنبعثة من تلك المفاتيح ومن ثم نسخها على مفاتيح أخرى.

وكتب موقع “راديوس” الروسي أن شركات رقمية مختصة بصدد صنع محفظات خاصة لحماية المفاتيح من المستقبلات الضارة.

وأوصى خبراء بلف المفاتيح بورق الألومينيوم لتجنب انبعاثات الأشعة تلك .

روابط ذات صلة

أمريكا تواجه الخطر الارهابي للإخوان المسلمين

أمريكا تواجه الخطر الارهابي للإخوان المسلمين
بالفيديو: إنتقادات حادة لـ«سعودي» قفز أمام شاحنة مسرعة

بالفيديو: إنتقادات حادة لـ«سعودي» قفز أمام شاحنة مسرعة
إمام الحرم المكي: الشائعات والأكاذيب من أشد الرِماح الهاتكة لحمى الوحدة والجماعة

إمام الحرم المكي: الشائعات والأكاذيب من أشد الرِماح الهاتكة لحمى الوحدة والجماعة
عادل الجبير يوجه رسالة هامة للشعب القطري

عادل الجبير يوجه رسالة هامة للشعب القطري

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>