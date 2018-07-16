اليمن: الحوثيون يقصفون حفل زفاف في الجوف .. والقتلى من النساء والأطفال

الوئام-واس

قُتل خمسة مدنيين يمنيين، جراء سقوط ‏صاروخ ‏كاتيوشا أطلقته ميليشيا الحوثي الإنقلابية على ‏حفل زفاف خاص بالنساء بمحافظة الجوف، شمال شرق اليمن.‏

ونقلت وكالة ‏الأنباء اليمنية عن مصدر طبي قوله إن مستشفى الجوف العام استقبل خمس وفيات من النساء ‏والأطفال ‏وعدد من الجرحى بعضهم في حالات حرجة.‏

وأشار مصدر عسكري إلى أن ميليشيا الحوثي أطلقت ‏صاروخ كاتيوشا على عرس للنساء كان يقام ‏في ‏أحد المنازل بمدينة الحزم مركز المحافظة.‏