قُتل خمسة مدنيين يمنيين، جراء سقوط صاروخ كاتيوشا أطلقته ميليشيا الحوثي الإنقلابية على حفل زفاف خاص بالنساء بمحافظة الجوف، شمال شرق اليمن.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر طبي قوله إن مستشفى الجوف العام استقبل خمس وفيات من النساء والأطفال وعدد من الجرحى بعضهم في حالات حرجة.
وأشار مصدر عسكري إلى أن ميليشيا الحوثي أطلقت صاروخ كاتيوشا على عرس للنساء كان يقام في أحد المنازل بمدينة الحزم مركز المحافظة.
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في جريمة بشعة
اليمن: الحوثيون يقصفون حفل زفاف في الجوف .. والقتلى من النساء والأطفال
قُتل خمسة مدنيين يمنيين، جراء سقوط صاروخ كاتيوشا أطلقته ميليشيا الحوثي الإنقلابية على حفل زفاف خاص بالنساء بمحافظة الجوف، شمال شرق اليمن.