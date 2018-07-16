“مبابي” الطفل الذي حَلُمَ بكأس العالم فحمَلَه #فرنسا_بطل_كاس_العالم2018 #النهايي_الكبير_فرنسا_كرواتيا #WorldCupFinal

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كيليان مبابي لوتين هو الطفل الذي حلم بكأس العالم فحمله في سن الـ 18 وهو الذي قاد فرنسا اليوم لحمل كأس العالم كما قاد بيليه البرازيل من قبل ويجمع بينهما اللون الأسمر الجميل فهما جوهرتان قليلا ما يجود بهما الزمان ولكنه جاد بالفعل.

مبابي من(مواليد 20 ديسمبر 1998)، و لاعب كرة قدم فرنسي يلعب في مركز الهجوم والجناح مع نادي باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا.

ولد مبابي في باريس، فرنسا.[10] والد مبابي ويلفريد ينحدر من أصول كاميرونية. وفضلا عن كونه وكيله، هو مدرب كرة القدم. وشقيقه بالتبني جيريس كيمبو إكوكو هو أيضًا لاعب كرة قدم محترف، وأمه الجزائرية فايزة هي لاعبة كرة يد سابقة.[11] لديه أيضًا شقيق أصغر يدعى أديمي مبابي.[12][13] وقد صرح مبابي أن كريستيانو رونالدو كان قدوته عندما كان طفلاً.[14]

يُعد مبابي أحد المواهب العظيمة في كرة القدم الأوروبية والعالمية. وحينما كان عمره 18 عام ساعد ناديه موناكو بتحقيق لقب الدوري الفرنسي للمرة الأولى منذ 17 سنة. ثم انتقل بعدها إلى باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء في الموسم التالي بمبلغ 180 مليون€،[5] ليُشكّل بعد ذلك ثلاثي هجومي مرعب بجانب إدينسون كافاني ونيمار.

ترشح لجائزة أفضل لاعب في أوروبا عن أداءه الرائع في موسم 2016–17 بالدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا، وحصل على المركز الثامن.[6] كما حصل على جائزة الفتى الذهبي في نفس الموسم.[7] كما ترشح لجائزة الكرة الذهبية 2017 وحصل المركز السابع.[8] حقق كل هذه الإنجازت وهو بسن الثامنة عشر فقط.

لعب مبابي أول مباراة دولية له مع منتخب فرنسا في مارس 2017، بعد أن كان يمثّل المنتخب سابقا في الفئات السنية تحت 17 و19 سنة. سجل هدف أمام بيرو ليصبح أصغر هداف فرنسي في تاريخ كأس العالم وهو بسن الـ19 عام.[9]