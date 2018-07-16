التمصدر … لعبة المشاهير المكشوفة .. و مطالبات بمعاقبتهم

الوئام-الرياض

في لعبة من ألعاب السوشيال ميديا المزيفة، و محاولة استقطاب المعجبين، عملا بمبادئ الـ “ترافيك”، و تجارة اللايكات، و التي تضر كثيرا بالمجتمعات والأوطان قام إعلاميون سعوديون بما يضلل المواطنين عن طريق نشر أخبار ليست صحيحة متخذين من خدعة “التمصدر” طريقة سهلة لاستقطاب المتابعين مما أدى إلى خداع الكثيرين الذين بالفعل يثقون في الوطن وقيادته وينتظرون دائما الأخبار السعيدة كما تعودوا

وبدأت الحكاية هذه المرة حينما نشر الإعلامي والإقتصادي “برجس حمود البرجس تغريدة قال فيها : “قريبا أخبار مفرحة كثيرا ستكون الأكبر من نوعها في تاريخ المملكة ” مما تسبب في سيل من إعادات التغريد والتعليقات من المواطنين و المتابعين وخاصة من الكثير من الإعلاميين الذين يصدقهم الناس ويثقون في قربهم من المسؤولين وبعض متخذي القرار كثقة أي شعب في مقدرة الصحفي على جلب المعلومة ،وزفوا إلى المواطنين بشرى خبر قريب هو في حقيقته كاذب ولا صحة له

ليفاجئ من بدأ اللعبة “لعبة التمصدر” و الضحك على الشعب و إيهامه الجميع ،برجس البرجس بأن ذلك كله كان وهما و لا شيء سوى الوهم قائلا: توضيح .. اليوم كتبت تغريدة ومسحتها لكثرة السؤال عنها وهي قراءة لبرامج التطوير والرؤية وجودة الحياة والتغريدة عادية وتعبر عن توقعات وقراءة مختص ولا صحة لغير ذلك.”

في محاولة للتنصل مما أحدثته تغريدته من بلبلة وتشويش لجمهور المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي أو إكمالا للعبته ليثبت لأقرانه أنه قادر على الحشد ، وفي كلتا الحالتين يتساءل الكثير من المختصين والناشطين على منصات التواصل عن خطر ذلك كله على المجتمع ودعمه للشائعات من خلال مختصين إعلاميين كان يجب عليهم النأي بأنفسهم بعيدا عن النفخ في الأخبار المزيفة و الشائعات و العمل كقدوة لمجتمعهم الذي له الفضل الكثير عليهم

وكانت النيابة العامة قد حذرت من نشر الشائعات و التقول على السلطة ونشر الأخبار الكاذبة عنها وذلك لعدم دس الأخبار الزائفة في المجتمع و تنقيته من أي شائعة قد تضر به موضحة عقوبة ذلك .

وحذر الكثير من الخبراء من تلك الألعاب الخطيرة التي تضر بالمجتمع والوطن وتجعل صناع القرار تحت ضغط و تصنع بلبلة بين المواطنين والتي لا يهدف أصحابها من ورائها سوى جني الشهرة الكاذبة و متابعي السوشيال ميديا و صنع صفحات من آلاف المتابعين بالكذب والشائعات والزيف .

وعبر بعض المتخصين عن امتعاضهم وطالبوا بوضع حد لذلك وتطبيق العقوبات على هؤلاء لكيلا يقدم غيرهم على ألعاب التمصدر و الجحفلة والملاحقة وغيرها خاصة وأن هذه الألعاب الصبيانية أتت من إعلاميين ومختصين ما كان ينبغي عليهم فعلها.