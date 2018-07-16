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طقس حار في الشرقية

حالة الطقس: غبار وأتربة في «7» مناطق سعودية

حالة الطقس: غبار وأتربة في «7» مناطق سعودية
weam.co/531978
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقسًا حارًا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية ونشاطًا للرياح السطحية على مناطق الباحة ونجران والرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير وجازان فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج.

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