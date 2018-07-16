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خلال الاحتفالات باليوم الوطني

داخلية فرنسا: إحراق 845 سيارة وتوقيف 508 شخصاً بأعمال شغب

داخلية فرنسا: إحراق 845 سيارة وتوقيف 508 شخصاً بأعمال شغب
weam.co/531979
باريس- الوئام:

أوقفت وزارة الداخلية الفرنسية اليوم 508 من المشتبه بهم في أعمال شغب شهدتها البلاد يومي الجمعة والسبت خلال الاحتفالات باليوم الوطني الفرنسي.

وأفادت الوزارة أن أعمال الشغب أسفرت عن إحراق 845 سيارة وهو أقل من عدد السيارات التي أحرقت في احتفالات العام الماضي إذ بلغت 897 سيارة، في حين يُعد عدد الموقوفين هذا العام أكبر من العام الماضي الذي كان عددهم 368 موقوفًا.

وبلغ عدد المصابين من قوات الأمن في أعمال الشغب 29 عنصرًا مقابل 21 في العام الماضي.ونشرت السلطات الفرنسية 110 آلاف عنصر من قوات الشرطة والدرك لتأمين سلامة المحتفلين باليوم الوطني والحصولعلى كأس العالم لكرة القدم.

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