التعليقات: 0

عقب ‏معارك عنيفة ضد الميليشيا

الجيش اليمني يدخل مديرية حيران ‏بمحافظة حجة

الجيش اليمني يدخل مديرية حيران ‏بمحافظة حجة
weam.co/531982
صنعاء -الوئام:

دخلت قوات الجيش اليمني أول بلدة ‏في ‏مديرية حيران التابعة لمحافظة حجة، وذلك عقب ‏معارك عنيفة ضد ميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة ‏من إيران.‏

وقال رئيس شعبة التوجيه بالمنطقة العسكرية ‏الخامسة ‏في اليمن، العقيد محمد الخولاني إن قوات الجيش التابعة ‏للمنطقة، شنت هجومًا واسعًا تمكنت خلاله من ‏تحرير ‏عدد من المواقع المهمة في وادي حيران ‏وصولاً إلى ‏تحرير قرية الخوارية إحدى قرى ‏عزلة بني فاضل.‏

وأضاف في تصريح للمركز الاعلامي للقوات ‏المسلحة ‏اليمنية، أن قوات الجيش أصبحت على مقربة من ‏الخط ‏الدولي الرابط بين مديرية حرض ومحافظة ‏الحديدة ‏حيث تبعد عنه مسافة 12 كيلو مترًا.‏

وأشار المسؤول العسكري اليمني إلى أن المعارك ‏التي لا تزال مستمرة ‏وسط فرار عناصر الميليشيا ‏مخلفة جثث قتلاها ‏متناثرة في أودية وصحاري حيران.‏

روابط ذات صلة

الجيش اليمني يقطع خطوط الإمداد ‏عن مليشيا الحوثي في حرض

الجيش اليمني يقطع خطوط الإمداد ‏عن مليشيا الحوثي في حرض
زلزال بقوة 6.2 درجة يقع قبالة اليمن

زلزال بقوة 6.2 درجة يقع قبالة اليمن
اليمن: إحباط تفجير مقر أمني بمدينة تعز

اليمن: إحباط تفجير مقر أمني بمدينة تعز
الجيش اليمني يقترب من مركز باقم في صعدة

الجيش اليمني يقترب من مركز باقم في صعدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>