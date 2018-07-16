الجيش اليمني يدخل مديرية حيران ‏بمحافظة حجة

دخلت قوات الجيش اليمني أول بلدة في مديرية حيران التابعة لمحافظة حجة، وذلك عقب معارك عنيفة ضد ميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران.
وقال رئيس شعبة التوجيه بالمنطقة العسكرية الخامسة في اليمن، العقيد محمد الخولاني إن قوات الجيش التابعة للمنطقة، شنت هجومًا واسعًا تمكنت خلاله من تحرير عدد من المواقع المهمة في وادي حيران وصولاً إلى تحرير قرية الخوارية إحدى قرى عزلة بني فاضل.
وأضاف في تصريح للمركز الاعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن قوات الجيش أصبحت على مقربة من الخط الدولي الرابط بين مديرية حرض ومحافظة الحديدة حيث تبعد عنه مسافة 12 كيلو مترًا.
وأشار المسؤول العسكري اليمني إلى أن المعارك التي لا تزال مستمرة وسط فرار عناصر الميليشيا مخلفة جثث قتلاها متناثرة في أودية وصحاري حيران.