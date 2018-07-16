الجيش اليمني يدخل مديرية حيران ‏بمحافظة حجة

صنعاء -الوئام:

دخلت قوات الجيش اليمني أول بلدة ‏في ‏مديرية حيران التابعة لمحافظة حجة، وذلك عقب ‏معارك عنيفة ضد ميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة ‏من إيران.‏

وقال رئيس شعبة التوجيه بالمنطقة العسكرية ‏الخامسة ‏في اليمن، العقيد محمد الخولاني إن قوات الجيش التابعة ‏للمنطقة، شنت هجومًا واسعًا تمكنت خلاله من ‏تحرير ‏عدد من المواقع المهمة في وادي حيران ‏وصولاً إلى ‏تحرير قرية الخوارية إحدى قرى ‏عزلة بني فاضل.‏

وأضاف في تصريح للمركز الاعلامي للقوات ‏المسلحة ‏اليمنية، أن قوات الجيش أصبحت على مقربة من ‏الخط ‏الدولي الرابط بين مديرية حرض ومحافظة ‏الحديدة ‏حيث تبعد عنه مسافة 12 كيلو مترًا.‏

وأشار المسؤول العسكري اليمني إلى أن المعارك ‏التي لا تزال مستمرة ‏وسط فرار عناصر الميليشيا ‏مخلفة جثث قتلاها ‏متناثرة في أودية وصحاري حيران.‏