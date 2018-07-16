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لتقديم خدمة مميزة لضيوف الرحمن

توفر «3» آلاف وظيفة في موسم الحج

توفر «3» آلاف وظيفة في موسم الحج
weam.co/531988
المدينة المنورة - الوئام:

استقبلت المؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة المنورة أكثر من 7000 متقدم للوظائف المؤقتة التي وفرتها المؤسسة لموسم حج هذا العام 1439هـ .

وأوضح رئيس المؤسسة حاتم بن جعفر بالي أن المؤسسة تدعم موظفيها الرسميين من خلال توفير ثلاثة آلاف وظيفة موسمية لتقديم خدمة مميزة لضيوف الرحمن ، مشيراً إلى أن الوظائف المتاحة هي وظائف موسمية مؤقته إضافة للوظائف القيادية.

وأفاد أن الأولوية في التوظيف ستكون للمواطنين إذ تجاوزت نسبتهم العام الماضي 80 % من عدد الموظفين ، مؤكداً حرص المؤسسة على زيادة هذه النسبة في موسم الحج لهذا العام.

مبيناً أن خطة موسم حج هذا العام ستشهد إضافات جديدة تسهم في نجاح خطة أمارة منطقة المدينة المنورة لموسم الحج هذا العام .

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