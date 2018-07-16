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 في جميع التخصصات

تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين بجامعة الإمام

تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين بجامعة الإمام
weam.co/531990
الرياض- الوئام:

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن حاجتها لشغل وظائف أكاديمية شاغرة للرجال والنساء في كليات الجامعة في الرياض والأحساء وذلك لحملة الدكتوراه.

وقالت أن التخصصات المطلوبة:

 أستاذ – (الرياض – رجال ونساء ).

أستاذ مشارك – ( الرياض – رجال ونساء ).

أستاذ مساعد – ( الرياض – رجال ونساء ).

 أستاذ – (الأحساء – رجال ونساء ).

أستاذ مشارك – ( الأحساء – رجال ونساء ).

أستاذ مساعد – ( الأحساء – رجال ونساء ).

ومن ضمن الوثائق المطلوبة السيرة الذاتية والمؤهل العلمي والخبرات العملية إن وجدت.

ويبدأ التقديم من خلال مراجعة الأقسام العلمية في كل كلية مع اصطحاب الوثائق المطلوبة أعلاه اعتباراً من يوم الأحد 1439/11/2هـ ولمدة أسبوعين .

وفيما يلي التفاصيل:

 

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