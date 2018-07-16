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بعد استهداف تجمعاتهم

طائرات التحالف تقتل 40 حوثياً في الحديدة

طائرات التحالف تقتل 40 حوثياً في الحديدة
weam.co/531992
الحديدة (اليمن)- الوئام:

أعلنت ألوية العمالقة، القوات الجنوبية الموالية للجيش الحكومي مقتل أكثر من 40 عنصراً من مسلحي ميليشيات الحوثيين، في قصف لمقاتلات التحالف العربي في الحديدة، غربي اليمن.

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة، في بيان: استهدفت مقاتلات التحالف تعزيزات وتجمعات لميليشيا الحوثي في المزارع التي بين منطقة الجبلية، ومدينة زبيد، بغارات جوية سقط خلالها أكثر من 40 قتيلاً من ميليشيات الحوثي.

وأضاف البيان أن مقاتلات التحالف شنت كذلك عدداً من الغارات مستهدفة أسلحة ثقيلة ونوعية حيث دمرت 3 دبابات و 23 سلاحاً دفعت بها الميليشيات نحو مدينة الحديدة، حيث دمرت بشكل كامل.

وتزأمناً مع الغارات، أشار البيان إلى اندلاع معارك عنيفة بين قوات الألوية وميليشيا الحوثيين، في الساحل الغربي، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

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