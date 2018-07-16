واقعة مؤلمة: وفاة معلمة قرآن تركية في السجن

اسطنبول- الوئام:

توفيت شابة معتقلة منذ شهرين بتهمة الانقلاب في تركيا، قبل مثولها أمام المحكمة، بسبب مرض الإلتهاب الرئوي الذي أصابها في السجن.

وتبين أن إدارة السجن حرمت الشابة كينج عثمان، التي كانت تعمل محفظة قرآن، من تناول أدويتها، ما سبب لها فقدانًا في الوعي.

ونقلت المعتقلة إلى قسم الطوارئ وصارعت الموت طوال أسبوع كامل، وتوفيت لاحقا نتيجة تراكم الماء في رئتيها بعد إصابتها بمرض الإلتهاب الرئوي.

وكانت الشابة نسرين كينج عثمان البالغة من العمر 30 عاما ألقي القبض عليها في بيتها بمدينة أوردو شمال تركيا بتهمة التبعية لحرك الخدمة وبتهمة دعمه الانقلاب، وأرسلت إلى السجن بعد اعتقالها رغم عدم وجود أي أدلة تثبت التهم المسندة إليها.

يذكر أن شابة أخرى وهي حليمة كولصو كانت تعمل معلمة لغة إنجليزية توفيت في السجن يوم 28 أبريل 2018 بعد اعتقالها مع نساء وفتيات أخريات في مدينة مرسين جنوب تركيا نتيجة عملية أمنية شنت على البيوت.

وقد وردت أخبار في وسائل الإعلام بأن حليمة كولصو أيضا حرمت من تناول أدويتها أثناء احتجازها، كما أن إدارة السجن لم تأذن بنقلها إلى المستشفى ورفضت جميع المطالب المتكررة والمصرة بإطلاق سراحها، حتى يوم وفاتها.

ومنذ الانقلاب العسكري الفاشل في تركيا منتصف يوليو 2016، تم سجن نحو 77 ألف شخص وفصل أكثر من 150 ألف شخص من العمل في الوظائف المدنية والعسكرية.