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تم بالفعل على مواقع روسية

إحباط «25» مليون هجوم إلكتروني خلال المونديال

إحباط «25» مليون هجوم إلكتروني خلال المونديال
weam.co/531999
موسكو- الوئام:

كشف الكرملين اليوم الاثنين أن أجهزة الاستخبارات الروسية تمكنت من إحباط 25 مليون هجوم إلكتروني خلال فترة المونديال.

ونقل الموقع الرسمي للكرملين رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعرب فيها عن شكره لأجهزة الاستخبارات والدوائر الأمنية، قائلا: أود أن اشكر أجهزة الاستخبارات الروسية والأجهزة الأمنية، وبالطبع ممثلي الأجهزة الاستخباراتية والأمنية الأجنبية، من أكثر من 30 دولة في العالم.

وقال الرئيس الروسي في رسالته: أعرف أن 126 ممثلا من 55 جهازا استخباراتيا وأمنيا من 34 دولة شاركوا في هذا العمل الجماعي.

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