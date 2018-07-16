التعليقات: 0

فيه خلاف كبير بين العلماء

بالفيديو: الشيخ المري يحّذر من إتخاذ فتوى الغناء كذريعة تحريض

weam.co/532001
الرياض- الوئام:

أكد الشيخ علي المري، المشرف على فرع الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء بالشرقية، أن قضية حكم الغناء فيها خلاف بين العلماء، ولا يجوز اتخاذها ذريعة لتفريق الأمة وللتناحر فيما بينها.

وقال المري في حديثه لبرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة” إن هناك من العلماء من أحلّ الغناء خصوصاً من المعاصرين، وقديماً أحلّه ابن حزم الأندلسي بل إن البعض جعله مستحباً، معتبراً أن السلف حينما يتكلمون عن الغناء لا يقصدون الذي فيه الموسيقى، بل يقصدون تحسين الصوت.

ونوه إلى أنه لا ينبغي أن تستغل مسائل الخلاف في تفريق الأمة، حتى لو كان الخلاف ضعيفاً مثل قضية الغناء، فلا يجوز أن تؤخذ فتوى تحريمه لأجل التحريض على أحد أو تشويه صورة أحد.

روابط ذات صلة

جدة: نزع الولاية من أب يعّنف بناته الخمسة

جدة: نزع الولاية من أب يعّنف بناته الخمسة
الجوازات تبدأ في استقبال حجاج بيت الله الحرام

الجوازات تبدأ في استقبال حجاج بيت الله الحرام
البورصة السعودية.. مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا

البورصة السعودية.. مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا
بالفيديو: الخثلان عن زواج المرأة من سائقها.. جائز ولكن غير لائق إجتماعياً

بالفيديو: الخثلان عن زواج المرأة من سائقها.. جائز ولكن غير لائق إجتماعياً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>