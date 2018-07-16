جدة: نزع الولاية من أب يعّنف بناته الخمسة

جدة- الوئام:

ذكرت مصادر أن محكمة الاستئناف أيدت حكماً يقضي بنزع الولاية من أب مارس التعنيف على بناته الخمسة، ومنح الولاية لجدتهن من أمهن.

وأوضحت المصادر أن الجّدة رفعت الدعوى ضد الأب في محكمة الأحوال الشخصية بجدة، طالبت فيها بتمكينها من الولاية على الفتيات، ووضع حد لتعنيف الأب.

وأشارت إلى أن الجدة قدمت أدلة قوية، بينها تقرير من المستشفى يثبت تعرض الفتيات للعنف الجسدي والنفسي فأوكل القاضي لها ولايتهن حماية للفتيات، لحين الانتهاء من الإجراءات القضائية بحسب عكاظ.

وبيّنت المصادر أن الأب لم يحضر جلسات المحاكمة، فخاطبت المحكمة الشرطة لإيقاف خدماته، وإلزامه بتمكين المدعية من ولاية البنات.