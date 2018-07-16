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قرب مطار النيرب العسكري

قتلى بضربة إسرائيلية على موقع إيراني بسوريا

قتلى بضربة إسرائيلية على موقع إيراني بسوريا
weam.co/532005
دمشق- الوئام:

قتل 9 عناصر من المسلحين الايرانيين تلموالين للنظام السوري في القصف الذي استهدف موقعًا عسكريًا شمالي البلاد، الليلة الماضية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

واتهمت دمشق إسرائيل بتنفيذ القصف.وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن، إن بين القتلى 6 سوريين، لكنه لم يحدد جنسيات القتلى الثلاثة الآخرين.

وأضاف عبدالرحمن أن القصف طال مركزًا لمقاتلين إيرانيين قرب مطار النيرب العسكري في ريف حلب الشرقي.

وكان الإعلام الرسمي السوري نقل عن مصدر عسكري، قوله إن الصواريخ الإسرائيلية استهدفت أحد مواقعنا العسكرية واقتصرت الأضرار على الماديات”.

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