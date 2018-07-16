«الحبوب»: ترسية الدفعة الثالثة من القمح المستورد

الرياض- الوئام:

أنهت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية الدفعة الثالثة من القمح المستورد لهذا العام 1439/1440هـ (2018م) بكمية (625) ألف طن من القمح الصلب.

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس في تصريح له اليوم، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تغطية الاحتياجات المحلية والمحافظة على الاحتياطي الاستراتيجي من القمح.

وسيكون وصول الدفعة الثالثة لهذا العام بمشيئة الله خلال الفترة (سبتمبر-أكتوبر2018) بواقع (10) بواخر موزعة على (6) بواخر لميناء جده الإسلامي بكمية (375) ألف طن، وعدد (3) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية (195) ألف طن، وعدد (1) باخرة لميناء جازان بكمية (55) ألف طن.

وأفاد أنه تم دعوة (20) شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها (16) شركة للمنافسة على الكمية المطروحة وهو ما أتاح للمؤسسة الحصول على أسعار تنافسية وقد تم ترسية على عدد (5) شركات عالمية ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني.