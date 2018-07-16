رسائل جنسية تطيح بوزير بريطاني من منصبه

لندن- الوئام:

تقدم أندرو غريفيث وزير المشروعات الصغيرة في بريطانيا باستقالته من منصبه بعد الكشف عن رسائل نصية ذات طبيعة جنسية أرسلها إلى إمرأتين.

ونشرت صحيفة “صنداي ميرور” نص هذه الرسائل على صفحاتها، وتتضمن محتوى جنسيا.

وكان غريفيث من أكثر العناصر السياسية تأثيرا في صفوف المعارضة في حزب المحافظين في الفترة من 2004 إلى 2006.

وأعرب الوزير البريطاني عن شعوره بالخزي لما جاء في نص هذه الرسائل في تصريحات أدلى بها لصحيفة صنداي ميرور التي نشرت محتواها.وأكد أن سلوكه تسبب في محنة لا توصف لزوجته وأسرته التي يدين لها بكل شيء.

كما اعتذر الوزير المستقيل عما تسبب فيه من حرج كبير لرئيسة الوزراء تيريزا ماي في إطار نفس التصريحات التي نشرتها الصحيفة البريطانية.

وكان غريفيث يتابع إمرأتين على موقع التواصل الاجتماعي سنابشات لستة أشهر قبل أن يبدأ التواصل معهما في يونيو الماضي.

وقالت ايموجين تيرهارن، 28 سنة، لصنداي ميرور إنها تسلمت الرسالة الأولى من الوزير البريطاني بعد أن نشرت فيديو يتضمن محتوى مثيرا.

وأثناء التواصل بعد هذا الفيديو، قال وزير المشروعات الصغيرة المستقيل لايموجين، التي تعمل نادلة في حانة، إنه يعتقد أن أحد مقاطع الفيديو يستهدف إثارته للتفاعل معها.

وأرسل غريفيث حوالي 2000 رسالة في ثلاثة أسابيع ايموجين وإمرأة أخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وإنستغرام، وواتساب، وسناب شات.