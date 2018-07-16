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يترقب التجار الزيادات المحتملة

أسعار النفط تتراجع بفعل احتمال زيادة الإمدادات

أسعار النفط تتراجع بفعل احتمال زيادة الإمدادات
weam.co/532017
سنغافورة- الوئام:

هبطت أسعار النفط الاثنين 16 يوليو 2018 مع انحسار المخاوف من تعطل بعض الإمدادات واستئناف الموانئ الليبية لأنشطتها التصديرية، بينما يترقب التجار زيادات محتملة في إمدادات روسيا ومنتجي نفط آخرين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 66 سنتاً، أو ما يعادل 0.9%، إلى 74.67 دولار للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 57 سنتاً، أو 0.8%، إلى 70.43 دولار للبرميل.

وأدى تعطل إمدادات في ليبيا وإضراب في النرويج واحتجاجات بالعراق إلى ارتفاع أسعار النفط أواخر الأسبوع الماضي، وإن كانت الأسعار سجلت خسارة أسبوعية هي الثانية على التوالي.

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