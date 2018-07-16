برنامج توظيف للنساء في تخصص التمريض بجدة

جدة- الوئام:

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في جدة عن فتح باب التقديم والقبول لخريجات وخريجي قسم التمريض الراغبين في التوظيف في المستشفى لحديثات التخرج من خلال برنامج تدريبي منتهي بالتوظيف في السنة الأولى من الانضمام للمستشفى لتطويرهم وتمكينهم لتقديم الرعاية الصحية الآمنة بأعلى المستويات.

ومن ضمن شروط الالتحاق بالبرنامج: أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية وحاصلة على شهادة البكالوريوس في تخصص التمريض والحصول على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ورخصة مزاولة المهنة.

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي:

https://www.kfshrc.edu.sa/en/home/careers/vacancies/83590

وذلك في موعد أقصاه الأحد المقبل الموافق 1439/11/9هـ.