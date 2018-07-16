رئيس الهيئات: 42 مركزاً توجيهياً ونقطة لخدمة الحجاج

الرياض- الوئام:

أوضح الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، أن الرئاسة العامة ستشارك في حج هذا العام انطلاقاً مما تقوم به هذه الدولة المباركة من خدمة حجاج بيت الله الحرام وقاصدي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لافتاً إلى عظم مسؤولية الرئاسة ومهماتها في خدمة ضيوف الرحمن وأهمية ما تقوم به من جهود في هذا الموسم لتوجيه الحجاج وحثِّهم على الخير وإرشادهم لأداء نسكهم وفق المنهج الشرعي.

ولذلك خصصت الرئاسة أمانة تختص بالحج لوضع الخطط والبرامج وللإعداد لهذا الموسم الكبير والشعيرة العظيمة طوال العام.

مشيراً إلى أن العمل في موسم حج هذا العام ابتدأ فور انتهاء مشاركة الرئاسة من حج العام الماضي بعدد 800 مشارك، من خلال أعمال الرئاسة العامة ومقارها في المشاعر وغيرها من المراكز التوجيهية البالغ عددها 42 مركزاً ونقطة توزيع لأكثر من ٦ ملايين وسيلة توعوية، في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

مزودة بما يلزم من أعضاء مؤهلين ومترجمين بمختلف اللغات الحيَّة إضافة إلى ما يلزم من شاشات وتقنيات حديثة تساهم في توعية الحجاج.

وأشاد بما تقوم به المملكة العربية السعودية في الحج من خدمات ضخمة وما تسخِّره من إمكانات لإنجاح هذا الموسم.

وقال: إن هذه البلاد منذ أن أسس دعائمها الملك عبدالعزيز – رحمه الله – ومن بعده أبناؤه البررة وهم يقومون على خدمة الحجاج والمعتمرين خير قيام وهي تعتز برعايتها للحرمين الشريفين وقاصديهما، وما هذه المشاريع العملاقة والتوسعات والخدمات التي تقدم للحجاج والمعتمرين إلا شواهد ظاهرة استفاد منها كل من أتى إلى الحج، ورأينا أكفّ قاصدي الحرمين ترتفع بالدعوات لولاة أمرنا نظير ما قدموه من جهود، ونحن في الرئاسة العامة نستشعر هذا الشرف والمهمة الجليلة.

وبين أن الرئاسة العامة في مواكبتها لرؤية المملكة 2030 سعت لمزيد من العناية بالحجاج والمعتمرين لتحقيق هذه الرؤية الطموحة في زيادة عدد الزوار والمعتمرين.

ورفع الشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله ، على ما يبذلانه من عناية ورعاية لحجاج بيت الله الحرام، ودعم ومساندة لأعمال الرئاسة في الحج.

كما توجه بالشكر لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا حفظه الله على توجيهاته المباركة ورعايته المتواصلة.