الصحف الكرواتية: شكراً أيها الأبطال

الرياض- الوئام:

حيت الصحف الكرواتية بفخر أبطال المباراة النهائية، بعد نجاح هذه الدولة الصغيرة في تحقيق الإنجاز وخوض لقاء قمة مونديال روسيا 2018 الذي انتهى بخسارتها أمام فرنسا 2-4.

وكان عنوان صحيفة “سبورتسكي نوفوستي” الرياضية الكرواتية: “شكراً، أيها الأبطال! بذلتم قصارى جهودكم!، كما كتبت “فاتريني (لقب منتخب كرواتيا ويعني الشجعان)، انتم الأبطال، أنتم الفخر، ستبقى اسماؤكم مدونة بأحرف ذهبية إلى الأبد!.

وأظهرت الصحيفة صورة لقائد المنتخب لوكا مودريتش الذي اختير أفضل لاعب في البطولة وهو يحمل الجائزة المرموقة، لكن الحزن بدا واضحاً على وجهه.

أما صحيفة “يوتارنيي ليست” فأضافت: “قلوب شجاعة، جعلتمونا فخورين بكم.

وكان لسان حال “فيسيرنيي ليست” مماثلاً بقولها: كرواتيا تحتفل معكم، أنتم ذهبنا.

ونوهت الصحيفة أيضاً بأن كتيبة المدرب زلاتكو داليتش “جعلت كرواتيا أفضل” على مدى الشهر الماضي، وقالت: أعادوا الكبرياء إلينا وأزاحوا التشاؤم قبل بداية البطولة، في دولة يعتبر فيها الاقتصاد الأضعف في الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن يحظى المنتخب الكرواتي باستقبال الأبطال لدى عودته من موسكو في وقت لاحق اليوم الإثنين، إذ ينتظر أن يكون في استقباله أكثر من 100 ألف شخص.