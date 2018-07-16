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بالشراكة مع شركة تطوير

«الزايدي» تشهد إنطلاقة مشاريع أكاديمية الخط العربي بتعليم الطائف

«الزايدي» تشهد إنطلاقة مشاريع أكاديمية الخط العربي بتعليم الطائف
weam.co/532026
الطائف- الوئام- عبد الله العازمي:

انطلق أمس الأحد مشروعي أكاديمية الخط العربي والإملاء وتدريب الطلبة على الكفاءة اللغوية للغة الانجليزية والذي ينفذ في 6 أندية حي للبنين والبنات بالشراكة مع شركة تطوير.

فيما وقفت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية بنات مها الزايدي على انطلاقة المشروع بنادي حي الابتدائية 58 والمتوسطة 38 للبنات برفقة مديرة إدارة الاشراف التربوي هند الزرقي.

حيث اطلعت على آلية تسجيل الطالبات والتقت بالمعلمات المدربات وقائدات الأندية وحثتهن على بذل المزيد من الجهد وتذليل العقبات التي قد تواجه الطالبات وتشجيعهن بما يعود عليهن بالنفع .

كما زارت مديرة إدارة نشاط الطالبات فوزية الحارثي الاندية الثلاثة المعتمد بها تنفيذ المشروع واطلعت على مستوى التجهيز والإعداد وتوفير البيئة المناسبة لإنجاح المشروع.

وحث وقائدات الأندية على تسخير كافة إمكانات الأندية لخدمة المشروع وبما يحقق أهدافه، يذكر أن أندية الحي للبنين المنفذ بها مشروعي اللغة العربية واللغة الإنجليزية هي نادي حي محمد بن عبدالوهاب ونادي حي الغمير ونادي حي عمر بن الخطاب ، وأندية الحي للبنات هي نادي حي الابتدائية الثامن والخمسون ونادي حي المتوسطة الثامنة والثلاثون ونادي حي الثانوية الثانية والعشرون.

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