أمانة عسير تكشف حقيقة لحوم الكلاب

أبها - الوئام:

كشفت أمانة منطقة عسير الحقائق حول حادثة العثور على لحوم كلاب في إحدى نقاط بيع اللحوم .تلكم القضية التي تم تداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعية.

وقالت في بيان تلقت “الوئام” نسخة منه : كشفت النتائج المخبرية عن العينة الواردة من بلدية الساحل التي تم الكشف عنها بالمختبر المعتمد لسلامة الغذاء والبيئة (قسم الميكروبيولوجيي) أنها تابعة للغنم.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة عسير م. سعيد محمد الشهراني أن ذلك جاء بعد أن تداولت عدد من وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية زعم أحد المواطنين بأن هذه القطعة يشتبه في كونها بقايا لكلب .

وأشار الشهراني بأن الإجراءات الرسمية والجولات الرقابية لهذه القضية ستتواصل للوصول الى مستوى الجودة المطلوبة لمثل هذه القضايا .واختتم حديثه بأن الموقع الذي تم الاشتباه فيه مرخص ويخضع للرقابة الصحية بشكل مستمر .