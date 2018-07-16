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تيسيراً على عملائها

«التقاعد» تقر تعديلاً على ضوابط الإعالة للاستفادة من المعاش التقاعدي

«التقاعد» تقر تعديلاً على ضوابط الإعالة للاستفادة من المعاش التقاعدي
weam.co/532039
الرياض- الوئام:

أقر مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد مؤخراً تعديلاً على ضوابط الإعالة للاستفادة من المعاش التقاعدي.
حيث أصبح بالإمكان إثبات الإعالة وفق نموذج الإقرار الصادر من المؤسسة والذي يتم تعبئته من قبل العميل بدلاً من طلب صك الإعالة من المحاكم الشرعية.

يأتي ذلك تيسيراً على عملاءها وعدم تأخير صرف حقوقهم وانطلاقاً من تقديم خدمات مميزة لهم والتي هي أحد أهداف استراتيجية المؤسسة 2022.

وجاء من ضمن الضوابط الأخرى المنظمة للإعالة أنه يشترط لإثباتها أن يكون المستفيد معتمداً اعتماداً كلياً في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته، وبالتالي لا يعتد بالإعالة المشتركة أو الجزئية للاستفادة من المعاش التقاعدي. ومن ضمن الضوابط أيضاً أن تكون شروط استحقاق المعاش الأخرى متوفرة في المستفيد بالإعالة.

يذكر أن نظامي التقاعد المدني والعسكري قد حددا المستحقون عن صاحب المعاش سواء بشكل مباشر أو بموجب الإعالة.

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