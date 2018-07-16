شاهد.. مواطن يرعى 7 آلاف يتيم وبطريقه لبناء مغسلة أموات

الرياض - الوئام :

نذر مواطن نفسه للسفر والتطوع منذ أكثر من 17 عاما للبحث عن الايتام ورعايتهم.

واعتاد ‏علي الغامدي والملقب ب ( ابو الأيتام ) ان يتطوع ويسافر منذ 17 عاماً لزيارة ورعاية الأيتام في أفريقيا.

ويقترض من البنك كل أربع سنوات، لرعاية أكثر من سبعة آلاف يتيم ونحو ألفي أسرة و٢١ دارا.

ويعمل الغامدي حاليا على رعاية أكثر من ٧ آلاف يتيم، ونحو ألفي أسرة و٢١ داراً.

‏‎وقال الغامدي بأنهمسافر الى مدينة سيايا في كينيا والتي تبعد عن العاصمة ٤٠٠ ك ، وبأنه ذاهب للحصول على ارض لبناء جامع وفصول تعليم اللغة العربية ومغسلة للاموات .

وحاول العمل أو التعاون مع جهات محلية ورسمية عدة، لكنه لم يلق أي تجاوب من قبلهم، ولذا اضطر أن يستمر من دون مساعدة أحد، ويعتمد على نفسه في توفير مورد مالي، يصب في مصلحة مشاريعه الكبيرة، ومن أجلها لجأ إلى طلب قروض بنكية، إذ يقوم بجدولة المبلغ على مدى ٤ سنوات، ويعمل في حدود الممكن من دون إفراط ولا تفريط، وبانقضاء مدة السداد، يقترض مبلغاً مماثلاً.

استدان إلى الآن خمسة قروض بالكيفية نفسها.